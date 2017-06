Wish Outdoor: Feest op het podium, knallende ruzie achter de schermen

BEEK EN DONK - Festivalorganisatie Wish groeit als kool maar de oprichters maken ruzie. De rechter moest zelfs een onafhankelijk bestuurder aanstellen om de strijdende partijen uit elkaar te houden. ,,Wish is een kindje van beiden en ze kunnen af en toe emotioneel reageren."

De opbouw van het festivalterrein in Beek en Donk is in volle gang, volgende week beleeft dancefestival Wish Outdoor alweer de elfde editie. Terwijl de festivalorganisatie stormachtig blijft groeien, zijn de spanningen achter de schermen al tijden om te snijden. Oprichters Tim Klomp Bueters (35) en Niels van Vijfeijken (31) vechten elkaar de tent uit, ook voor rechters, en een schikking heeft nog niet voor rust gezorgd.

Begonnen vanuit een vriendenclubje groeide Wish in ruim tien jaar uit tot een succesvol bedrijf. Behalve in Beek en Donk organiseert Wish festivals in Mexico en Italië. Twee jaar geleden brak tussen de oprichters echter een conflict uit. Klomp Bueters stuurt dat jaar een brief naar zijn compagnon waarin hij hem verwijt dat hij niet functioneert. Van Vijfeijken schrijft een brief terug en ontkent de verwijten.

Drama en ellende

Wat volgt is een jubileumjaar vol drama’s en ellende, zo vat advocaat Rik Sieben namens Van Vijfeijken samen in een van de vele rechtbankstukken die sindsdien is geproduceerd. Van Vijfeijken zegt dat er wordt geprobeerd om hem uit het concern te stoten. Bemiddelingspogingen mislukken en er ontstaat een patstelling.

Klomp Bueters stapte uiteindelijk naar de Ondernemingskamer in Amsterdam. In een procedure eist hij de schorsing van zijn zakenpartner. De beide eigenaren van Wish erkennen bij de behandeling dat hun onderlinge conflict onrust onder het personeel veroorzaakt. De rechter stelde op 14 november vorig jaar al vast dat de verstoorde verhoudingen een verlammende werking hebben op de leiding van het bedrijf.

Schikking

De rechter oordeelde bovendien dat er vragen zijn over geld dat Van Vijfeijken vanuit dochterbedrijf Stagekings naar zijn eigen rekening heeft overgemaakt. De conclusie was dat er voldoende redenen zijn om te twijfelen aan het beleid bij Wish en de rechter stelde daarom een extern bestuurder aan. Deze kreeg een beslissende stem en moest ook proberen om een schikking te treffen tussen de strijdende partijen.

Onder leiding van deze externe bestuurder, Floris Dix, is het concern al een maand later gesplitst: Tim Klomp Bueters richt zich voortaan op Wish Outdoor in Nederland en in Mexico en Niels van Vijfeijken gaat zich richten op de internationale festival zoals in Italië en op podiumbouwer Stagekings. Op basis van de waarde van de toebedeelde helft moet de een de ander een afkoopsom betalen, aldus de schikking.

Omzet

De inkt van de overeenkomst was nog niet droog of het volgende conflict diende zich aan. Van Vijfeijken vermoedde dat Klomp Bueters hem probeerde te beduvelen door een deel van de omzet van Wish Outdoor in Beek en Donk te verbergen om zo de waarde van het bedrijf laag te houden. De theoretische omzet lag met 2,4 miljoen veel hoger dan de echte omzet. Van Vijfeijken dacht dat van de drank- en kaartverkoop in 2016 alleen al ruim 3 ton kwijt is. Maar: controle is niet mogelijk, de administratie is weggegooid.

Volgende maand treffen partijen elkaar vanwege dat conflict weer in de rechtszaal. Waarom het nou precies is misgegaan tussen de festivaloprichters, blijft onduidelijk. "Ze hebben allebei een visie en die strookt niet meer met elkaar. Op een gegeven moment werkt een relatie niet meer. Ze zijn eerst begonnen met vechten en nu zijn we bezig met de echtscheiding", is de luchtige analyse van bestuurder Dix. "Wish is een kindje van beiden en ze kunnen af en toe emotioneel reageren."