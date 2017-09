Wie wil een stokroos uit de dode buik van Vincent van Gogh?

René moet na zwaar ongeluk afscheid nemen van geliefde vrachtwagen: 'Ik wil de doorrijder vinden'

13:17 LITHOIJEN - Meer dan een miljoen kilometer reed René Vissers (52) uit Lithoijen met zijn geliefde Volvo. Het was zijn tweede huis, waar hij vijf dagen in de week in woonde en werkte. Was, want vorige week werd hij van de weg gereden.