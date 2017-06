Wethouder Den Bosch: 'Jammer dat dienst in Sint Jan niet doorgaat'

DEN BOSCH - ,,Wij vinden het zeer jammer dat de oecumenische dienst op Roze Zaterdag niet zal plaatsvinden in de Sint Jan. Maar we kunnen niet anders dan het besluit respecteren." Dat zei wethouder Eric Logister zaterdagmiddag bij de onthulling van de regenboogbanieren aan het stadhuis in Den Bosch.

Met deze handeling -de regenboogvlag is het symbool van homoseksualiteit en diversiteit- is de Roze Week van start gegaan. Hoogtepunt is Roze Zaterdag, precies over een week in Den Bosch. Het evenement heeft tot doel de diversiteit van lesbo's, homo's biseksuelen en transgenders (LHTB) te tonen en zo het begrip te vergroten.

Aanvankelijk was er sprake van een zegening in de Sint-Janskathedraal op zaterdag 24 juni. Het Bossche homo-evenement zou dan van start gaan met een viering van verschillende kerkgenootschappen in de kathedraal. Dit voornemen stuitte binnen de katholieke kerk op veel verzet en uiteindelijk besloot bisschop Gerard de Korte dat de dienst in de Sint Jan toch niet door kon gaan.

Teleurstelling

,,We begrijpen begrijpen de teleurstelling hierover bij de LHBT-gemeenschap en stichting Roze Zaterdag", aldus wethouder Logister, die zijn woorden zorgvuldig kiest. Toch heeft het besluit van De Korte volgens hem ook een positieve kant. ,,We zien de worsteling, maar ook de handreiking en openingen voor dialoog. Stichting Roze Zaterdag heeft precies bereikt waar Roze Zaterdag voor bedoeld is. De dialoog over daadwerkelijke sociale acceptatie is gestart."

Op de redactie van het Brabants Dagblad stromen intussen de brieven over de beslissing van bisschop De Korte binnen. Op een enkele uitzondering na, hebben de schrijvers geen goed woord over voor de gang van zaken. ,,Wat kan er toch mis zijn met samen bidden? Wat is er fout aan het zegenen van mensen van goede wil?Monseigneur, wat zegt uw goede hart?", schrijft Tine van Gaal uit Uden.

En: ,,Het is duidelijk dat de tolerantie voor de homoseksuele medemens nog ver te zoeken is onder de mensen die iedere zondag in hun kerk horen dat zij hun naaste moeten liefhebben", meent Wil Verhoef-Van der Kaap uit Den Bosch. En Ans van Gaal uit Vlijmen schrijft: ,,Triest, in en in triest vind ik het dat De Korte zich er toe heeft laten leiden om te zwichten voor een ogenschijnlijke minderheid binnen de kerk. Persoonlijk dacht ik dat we nu eindelijk een bisschop hadden die met beide gelovige benen op de grond staat en ons katholieken een moderne spiegel voor zou houden en zich door niets of niemand van zijn voetstuk zou laten duwen."

Toch kerkdienst