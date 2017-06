Werkstraf vanwege vuistslag in kruis prins Thijs d'n Urste van Heeze

DEN BOSCH - Hoewel de Pool zegt dat het 'echt per ongeluk' was, gaf de Bossche politierechter Zwickniev G. 50 uur taakstraf omdat hij de Heezer prins carnaval in zijn kruis sloeg. "Gezien de ernst van het letsel kan deze gewelddadige aanraking niet zonder opzet zijn geweest", aldus de rechter.

Het voorval was tijdens carnaval het gesprek van de dag. Een Pool (49) wilde zaterdagavond met Prins Thijs d'n Urste op de foto. De prins kreeg 'een rechterhand en een een linkervuist'. "Geen man die niet weet wat dat doet, ik kan me de misère levendig voorstellen", zei de rechter. De prins zakte ter plekke ineen. In het ziekenhuis zagen specialisten een zware kneuzing van de rechterteelbal.

De meestgestelde vraag over de gebeurtenis bleef onbeantwoord. Waarom? De twee kennen elkaar niet, er was geen ruzie. De Pool, inwoner van Haarlem en in de regio aan het werk, wist zelf van niks. Hij wilde niet eens op de foto, stond wel tegenover de prins, draaide zich om en heeft de hoogwaardigheidsbekleder 'per ongeluk op het been geraakt'.

'Niet per ongeluk'

Dat wilde er bij officier Anna Janssen niet in. Ze haalde de getuigen aan die de prins wit weg zagen trekken. Zo'n hard treffen kan niet per ongeluk zijn geweest. Op de voor de hand liggende vraag of de man dronken was zei hij vier biertjes op te hebben maar de rechter wist uit ervaring 'dat daar soms een 1 of een 2 voor hoort'.

Rechter en officier stonden uitvoerig stil bij de ernstige gevolgen. De prins kon twee weken niet werken, heeft lang bijzonder slecht geslapen en kan nog steeds niet fietsen. Het ergste was dat hem hierdoor het hoogtepunt van een jaar voorwerk als prins is ontnomen en prins kun je maar eenmaal zijn. Dat prinsschap werd hem kort daarop door De Kraaienvangers ook officieel ontnomen, maar dat had niks met het incident te maken en nog steeds wil niemand daar iets over kwijt.

Werkstraf

De officier eiste een werkstraf van vijftig uur. Daar was de rechter het roerend mee eens. "Op een normale mishandeling staat een boete maar dit is van een heel andere categorie. Als oud-commando is hij best wat gewend, maar dit niet." De werkstraf werd opgelegd en ook het smartgeld van 600 euro kan de prins krijgen. "Hij vraagt geen euro te veel."