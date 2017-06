Werken in de hitte, liever zweet dan regen

Op tijd drinken en rustig aan doen. Dat is het even voor de hand liggende als effectieve advies van mannen die weten wat het is om in de hitte te werken. ,,Liever nat van het zweet dan van de regen."

En inderdaad, talloze zweetdruppels parelen op de gebruinde hoofden van Edwin van Steen en Henk Roskam. Het is een uur of twee en volgens weather.com 32 graden in Roosendaal. Behoorlijk heet vinden wij, als we met ze staan te praten op de Zundertseweg, die nieuwe fietspaden, trottoirs en asfaltering krijgt.

Maar Henk (voorman bij aannemer Heijmans) en Edwin (van Van Steen Bestrating) zijn niet zo onder de indruk van de temperatuur. ,,Je probeert 's morgens zo veel mogelijk te doen. Tot een uur of elf gaat het wel, daarna wordt het heter en moet je meer rusten. Tja, dan maak je maar een dag minder meters. Helemaal niet zo erg."

Te warm voor helm

De mannen hebben geen extra maatregelen genomen en ook vanuit de werkgever zijn geen speciale adviezen gegeven. Henk heeft gewoon zijn overall aan plus t-shirt; dat is voorschrift. ,,Eigenlijk zou ik ook nog een helm op moeten, maar daar is het nu toch wel te warm voor."

Sommige bouwvakkers en wegwerkers die we onderweg spotten vinden een lange broek en t-shirt te warm en werken in shorts en blote bast; een enkeling beschermt de hals met een zakdoek tegen verbranding.

Weekmarkt

Op de weekmarkt in het centrum van Roosendaal zijn in de middag weinig kooplustigen, maar de kraamhouders werken stug door, al loopt het kwik flink op. ,,Je kunt wel klagen, maar dat helpt niks", zegt Marcel Jongbloets uit Tilburg. Zijn plantjes lijken meer te lijden onder de hitte dan hijzelf. ,,Af en toe haal ik water bij de visboer. Voor mezelf is de parasol genoeg. Mijn advies? Niet zeuren!"

Visboer Goossen uit Moerdijk heeft extra ijs bij zich. Voor de vis welteverstaan; zelf heeft hij niet zo'n last van de warmte. ,,We werken altijd buiten hè, zijn we gewend. Lange broek en dichte schoenen, dat moet als je met hete olie werkt. Ook nu. Wat wel jammer is, is dat er minder volk op straat loopt als het warm is. Maar ik blijf toch gewoon tot vier uur, daar hebben de klanten recht op."

Ook Piet den Bok van de Kaaskoerier uit Sliedrecht geeft niet zomaar op. Hij heeft extra flesjes water meegenomen, die hij bij de buitenlandse kazen in de koeling bewaart. En twee losse grote bakken met water. ,,Eentje om mijn gezicht mee op te frissen en eentje om mijn polsen af en toe nat te maken. Daar knap je goed van op hoor!"

Klachten

Voor klachten bij de vakbond en de arbeidsinspectie is het na één dag hitte te vroeg. Bij de arbeidsinspectie kwamen sinds 1 juni vijf klachten over de warmte binnen, maar die zijn niet dermate zwaar dat er onderzoek wordt ingesteld, zegt de woordvoerster.

Bij vakbond FNV kwam zelfs nog geen enkele klacht binnen, maar wordt wel rekening gehouden met een groei van het aantal meldingen in de loop van deze week.