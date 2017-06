Wat gebeurde er vrijdagavond in Eindhoven rond het terreuralarm? Een tijdlijn

EINDHOVEN - In Eindhoven is vrijdagavond een 29-jarige Amsterdammer opgepakt die bij de politie bekend staat vanwege radicalisering. Na de aanhouding besloot de politie uit voorzorg op te schalen. Hoe verliep deze avond? Een tijdlijn.

19.45 uur: In het Philips Stadion in Eindhoven begint het tweede in een reeks concerten van Guus Meeuwis.

20.15 uur: Naar later op de avond blijkt arresteert de politie rond dit tijdstip in de Nieuwstraat in Eindhoven een 29-jarige Amsterdammer die zich verdacht had gedragen in de omgeving van het stadion. De man was aan het filmen, had daar geen duidelijke verklaring voor en hij had geen kaartje voor het concert van Meeuwis. De man is een bekende van de politie vanwege radicalisering.

21.37 uur: Op Twitter verschijnt een melding van de politie: Alarm SGBO politie Oost-Brabant > opkomen ivm CTER Guus Meeuwis Beverspijken 2 Den Bosch. SGBO staat daarin voor Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden, CTER staat voor ContraTerrorisme, Extremisme en Radicalisering. Beverspijken 2 is het adres van het politiebureau in Den Bosch/Engelen. Deze melding wordt al snel opgepikt door enkele sites die voornamelijk politie en brandweer-gerelateerd nieuws melden, waarna het bericht zich via sociale media als Twitter en Facebook verder verspreidt.

21.58 uur: De site 112vandaag.nl post een bericht op Facebook getiteld 'Terreurdreiging concert Guus Meeuwis'. Dit bericht wordt ruim 2500 keer gedeeld en er stromen duizenden reacties binnen. Op dit moment was het nog allerminst duidelijk wat er precies aan de hand was en of er daadwerkelijk sprake was van een actuele terreurdreiging.

22.12 uur: In het Philips Stadion merken concertgangers niks van een mogelijke terreurdreiging. Het concert gaat gewoon verder.

22.45 uur: In de Eindhovense binnenstad, in en rond het station en nabij het stadion verschijnen meer en meer politieagenten.

22.55 uur: Politiehelikopters cirkelen boven het centrum.

23.15 uur: Het concert van Guus Meeuwis is afgelopen, er is iets langer doorgespeeld dan gebruikelijk. Bezoekers verlaten rustig het Philips Stadion. Het traditionele vuurwerk ter afsluiting van het concert blijft achterwege.

23.29 uur: De Eindhovense politie twittert dat het vrijdagavond vanwege een verdachte situatie in het centrum van Eindhoven met veel eenheden in de stad aanwezig is.

23.51 uur: De politie laat aan het ED weten dat 'er sprake is van een serieus verhaal'. Meer details wil de woordvoerder op dat moment niet geven.

00.17 uur: John Jorritsma, burgemeester van Eindhoven, laat via Twitter weten blij te zijn met de rustige afloop van het concert van Guus Meeuwis. ' Politieonderzoek loopt. Complimenten voor organisatie en publiek. We houden vinger aan de pols.'

00.17 uur: Het ED hoort van de politie dat de situatie onder controle is, maar de woordvoerder kan nog niets zeggen over de dreiging en of er arrestaties zijn verricht.

00.30 uur: In het centrum van Eindhoven is nog altijd veel politie op de been. Ook cirkelt er nog steeds een politiehelikopter boven de stad.

01.13 uur: De politie publiceert een persbericht waarin het laat weten de Amsterdammer te hebben gearresteerd. Uit voorzorg schaalde de politie de inzet op in de Eindhovense binnenstad.

01.39 uur: De Eindhovense politie twittert dat het rustig is in het centrum en dat de politie geleidelijk de sterkte gaat afbouwen.