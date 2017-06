Warmterecord verbroken in Brabant: 29,3 graden

Het warmterecord voor 15 juni is om 12.00 uur verbroken. In Eindhoven was de temperatuur op dat moment opgelopen tot 29,3 graden. Dat meldt Weerplaza.

De temperatuur kan donderdagmiddag nog iets verder oplopen. Na een ochtend met zonnige perioden neemt 's middags vanuit het westen de bewolking en de kans op een paar (onweers)buien toe.

Het KNMI en Weerplaza hebben code geel uitgegeven voor de kans op onweer en forse regenval. Vooral in het zuidoosten en oosten worden een paar stevige buien verwacht waarbij het kan onweren en hard regenen.

Record

Het record voor 15 juni was in handen van het reeds opgeheven KNMI-meetpunt Soesterberg. In 1957 werd het daar op 15 juni 29,1 graden. Het record is niet uniek voor de tijd van het jaar. Vlak na de vijftiende staan de records vaak rond 32 graden en op 18 juni zelfs op 34,7 graden. Michiel Severin, meteoroloog van Weerplaza: "Dat het ook totaal ander weer kan zijn in deze tijd van het jaar zouden we met al deze zomerwarmte bijna vergeten. De koudste 15 juni, van de maximumtemperaturen, is slechts 9,5 graden."

Code geel

Severin: "Het is donderdag slechts code geel, onze laagste waarschuwingskleur. We verwachten vooral in het zuidoosten en oosten een paar stevige buien waarbij het kan onweren en hard regenen. Flinke overlast verwachten we niet, maar onweer is natuurlijk altijd iets om voorzichtig mee te zijn."

Warm weekend

De buien gaan samen met een naar west draaiende wind. Daardoor wordt het donderdagmiddag in het westen al minder warm en donderdagavond wordt de warmte ook in het oosten van het land verdreven. Vrijdag is het flink koeler met maxima van 17 graden aan zee tot 21 graden in Limburg. In het weekend keert de zomerwarmte alweer terug en ook na het weekend blijft het warm. Zowel maandag als dinsdag weet de temperatuur zelfs de 30 graden te halen. Ondanks de dip van vrijdag zit de zomer dus stevig in het zadel.