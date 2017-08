Waarschuwing voor veel wind in de kustregio, komende dagen Hollands zomerweer

Weerplaza waarschuwt voor zware windstoten die later vanmiddag in de kustregio kunnen optreden. Met name watersporters en campinggasten wordt aangeraden om het weer in de gaten te houden. In de rest van het land waait het stevig maar zal de wind nauwelijks hinder opleveren.

Volledig scherm © Weerplaza Donderdagochtend neemt de zuidwestenwind in kracht toe. Terwijl het landinwaarts de eerste uren nog vrijwel windstil is, waait in een smalle kustregio en rondom het IJsselmeer een vrij krachtige wind, 5 Bft, met windvlagen tot rond 50 km/uur.



Later in de ochtend wordt de wind 6 Bft en in de namiddag 7 Bft, een harde zuidwestenwind. De windstoten worden dan ook sterker en kunnen oplopen tot 75 of 80 km/uur. De zwaarste windstoten verwacht Weerplaza in een smalle strook langs de westkust.



Voor de duidelijkheid: Weerplaza verwacht geen extreme windsituatie. Windkracht 5 tot 7 zal voor de geoefende watersporters juist een heerlijke wind zijn. Voor de onervaren kiters, surfers en zeilers zal de wind echter wel te sterk zijn.

Hollands zomerweer

Ondanks de stevige wind is het weerbeeld overigens best vriendelijk. Na de regen van afgelopen nacht trekken vandaag een paar buien van zuidwest naar noordoost over het land. Tussendoor zijn er perioden met zon. Daarbij loopt de temperatuur op naar 20 graden aan zee tot 24 graden in het zuidoosten en uiterste oosten. Zeker in het binnenland zal het donderdagmiddag prima weer zijn om buiten actief te zijn.

Ook over het weer voor vrijdag en het weekend is Weerplaza best positief. Michiel Severin, meteoroloog van Weerplaza: “Hitte en volop zon weten Nederland voorlopig niet te vinden, maar vrijdag en in het weekend schijnt de zon wel vaak en er valt hooguit een enkele bui. Met de paraplu bij de hand is het ideaal weer om erop uit te trekken.” De komende dagen ligt de temperatuur tussen 19 en 23 graden.

Extreem heet in delen van Europa

Terwijl in Nederland de temperaturen min of meer normaal zijn, is het in het zuiden en zuidoosten van Europa extreem heet. Vanaf Midden-Polen via Oostenrijk en Hongarije naar Servië, Bosnië, Kroatië, Slovenië, Italië, Zuidoost-Frankrijk en het Spaanse binnenland geldt minimaal code oranje en soms code rood.

Woensdag werd in de Alpes-Maritimes in Frankrijk een recordtemperatuur gemeten van meer dan 40 graden. Ook in Italië, Kroatië, Bosnië en Albanië steeg het kwik tot plaatselijk boven de 40 graden.