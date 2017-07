Vrouw rijdt met personenauto tuin in Mierlo in

Flinke vechtpartij in appartement Tilburg: 'Man hing aan het balkon'

11:23 TILBURG – In een appartement aan de Rueckertbaan in Tilburg is zondagnacht een flinke vechtpartij geweest. Ten minste vier mannen waren daarbij betrokken. Twee van hen zijn gearresteerd op verdenking van mishandeling, meldt de politie maandag. Twee anderen raakten lichtgewond.