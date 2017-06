Vrouw redt kindje (2) van verstikkingsdood in wachtrij Kruidvat Tilburg, moeder op zoek naar redder

TILBURG – Een 2-jarig jongetje is woensdagmiddag in de Kruidvat in Tilburg bijna gestikt in een snoepje. Een winkelende klant aarzelde niet en redde het kind van een vermoedelijke verstikkingsdood. Nu, vijf dagen later, is de moeder van het jongetje naarstig op zoek naar de redder in nood. ,,Zonder haar zou mijn zoontje er misschien niet meer zijn geweest.”

De 26-jarige Kimm Hamel staat woensdagmiddag in de wachtrij in de Kruidvat bij de Albert Heijn XL in Tilburg, wanneer ze de schrik van haar leven krijgt. Haar zoontje van 2, Luuk, begint ineens naar lucht te happen. Wat blijkt: een snoepje in de vorm van een colaflesje blijkt vast te zitten in zijn keel.

Zere keel

Kimm slaat volledig in paniek en weet even niet wat ze moet doen. Een vrouw die achter haar staat ziet alles gebeuren en neemt zonder nadenken het heft in handen. ,,Het was een jonge vrouw die ook net moeder was geworden”, weet Kimm. ,,Ze pakte mijn zoontje en legde hem voorzichtig over haar arm. Ze bleef heel kalm en rustig en duwde hem een keer of vijf tussen zijn schouderbladen.”

Als door een wonder schiet het snoepje uit Luuk zijn keel, waarna hij weer naar lucht kan happen. Op een zere keel na maakt het 2-jarig jongetje het inmiddels goed. ,,Dat komt allemaal dankzij deze lieve vrouw, onze redder in nood”, zegt Kimm. Omdat ze in alle hectiek haar naam is vergeten te vragen, is ze op Facebook een zoekactie begonnen. Deze wordt massaal gelezen en verder verspreid.

Zoekactie

,,Ik wil deze vrouw uit de grond van mijn hart bedanken”, zegt Kimm. ,,Zonder haar zou mijn zoontje er misschien niet meer zijn geweest."