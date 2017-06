VIDEO: Inzittenden ontvluchten op tijd brandende brommobiel in Loon op Zand

Zonkracht boven de 8: zo kun je je wapenen tegen de hitte

12:07 Tropische temperaturen de komende dagen. Lekkere dagen, vinden velen. Veel te heet, vinden anderen. Of je nou in Den Bosch op de Markt gaat zitten of ligt te badderen aan Staalbergven in Oisterwijk, tegen temperaturen van boven 30 graden moet een mens zich wapenen.