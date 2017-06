VIDEO: Inbrekers laten ravage achter bij ramkraak kinderkledingwinkel Lo*La in Oisterwijk

Verbazing op social media: ruziënde metalband kondigt nieuwe Nederlandse show aan na debacle in 013

11:09 TILBURG – Tegen alle verwachtingen in heeft Five Finger Death Band een nieuwe clubshow in Nederland aangekondigd. De Amerikaanse metalband stapte maandagavond met ruzie van het podium in Tilburg, maar in december staat alweer een nieuw concert in AFAS Live (voormalige HMH) gepland. Op sociale media wordt met grote verontwaardiging gereageerd op het nieuws.