Veroordeelde psychiater niet aan het werk bij Novadic Kentron: 'te weinig draagvlak'

VUGHT - De psychiater die in 2012 werd veroordeeld voor het bezit van kinderporno, krijgt definitief geen werk bij Novadic Kentron. Nadat vorige week al de nodige beroering ontstond over een mogelijke benoeming, heeft het management van de instelling voor verslavingszorg nu besloten de man te schrappen uit de sollicitatieprocedure omdat er te weinig steun blijkt voor een mogelijke benoeming.

Volgens het management heeft spoedoverleg met de ondernemingsraad en de teamleiders van de afdeling waar hij mogelijk zou gaan werken uitgewezen dat er 'onvoldoende draagvlak is onder de medewerkers'. Actiegroep 'Identitair Verzet' protesteerde vorige week bij de hoofdvestiging van Novadic Kentron tegen de mogelijke benoeming van de arts. Het gaat om een psychiater die in 2012 een voorwaardelijke celstraf van een jaar en een taakstraf van 240 uur had gekregen, nadat er op zijn computer meer dan 60.000 kinderpornografische afbeeldingen waren gevonden. Daarom mag hij van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) nooit meer met kinderen werken.

Vorige week al liet voorzitter Ingrid Balkenende weten dat de ondernemingsraad afwijzend had gereageerd op de mogelijke aanstelling. ,,Dat negatieve oordeel was gebaseerd op de verwachting dat de benoeming veel ophef onder onze collega's zou veroorzaken. We zijn dat ook direct gaan toetsen via onze contactpersonen in de teams. Veel medewerkers hebben ons laten weten niet achter de benoeming te kunnen staan."

Nieuwe Kansen

Bestuurder Walther Tibosch had gehoopt dat de psychiater een tweede kans had kunnen krijgen binnen zijn instelling, geheel volgens het credo 'Nieuwe Kansen' dat de instelling hanteert. ,,Wij zijn er trots op dat we vele verslaafden op die manier de kans bieden hun ervaring met verslaving om te zetten in iets positiefs. We hadden gehoopt dat we ook deze psychiater een nieuwe kans konden geven. Maar kennelijk is het aannemen van een psychiater met dit verleden een brug te ver. Medewerkers waren toch vooral bezorgd over de impact op onze cliënten die de aanstelling van deze arts zou kunnen hebben."