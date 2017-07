Vandaag: hét debat over de toekomst van de veehouderij

DEN BOSCH - Provinciale Staten maakt zich vrijdag op voor het belangrijkste debat in jaren. Vanaf 13.15 uur vergaderen de Brabantse politici over de toekomst van de veehouderij. Daarvoor, vanaf 11.10 uur, komen 37 insprekers aan het woord. Het provinciebestuur wil de boeren strenge milieu-eisen opleggen.

Het belooft druk te worden in en rond het provinciehuis in Den Bosch. Zo druk, dat er op het plein voor de toren zelfs een groot scherm is opgesteld, waarop belangstellenden het debat in de Statenzaal kunnen volgen. Ook in de Bois Le Duc-zaal is een scherm, daar is plaats voor zo’n 400 aanwezigen. Verwacht wordt dat vooral veel boeren zich in Den Bosch zullen melden.

Maar er zijn ook burgers die overlast ondervinden van de agrarische sector, vertegenwoordigers van milieuclubs en Kamerleden zoals Jaco Geurts (CDA) en Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren).

Dit kunnen we verwachten

Wat kunnen we vandaag verwachten? De coalitie zal proberen eensgezindheid uit te stralen. Maar let vooral op de VVD. Die partij doet haar best om het beleid naar de achterban positief uit te leggen. Dat het ruimte geeft voor andere ondernemers, dat de 'goede boeren' er geen last van hebben. Maar ergens zal het ongemak toch voel- en zichtbaar zijn. Want tja, boeren zijn toch ook ondernemers? Lokale VVD-afdelingen kijken vanuit heel Brabant met argusogen/afgrijzen toe, hoe hun provinciale collega's 'links beleid' aan een meerderheid helpen.

Let ook op Statenlid Ton Braspenning van het CDA, melkveehouder uit West-Brabant. Als er iemand in de Staten het boerenverhaal vertelt, dan is hij het. Hij zal samen met zijn oppositiecollega's van de ChristenUnie en PVV proberen te prikken, stoken en verdeeldheid zaaien in het coalitiebastion.

De vraag is wat er nog te halen valt. Afblazen van het voorstel lijkt een brug te ver, afgaande op de woorden van VVD-fractieleider Martijn van Gruijthuijsen deze week in de krant (,,Wij stemmen voor."). Maar voor wat verzachting - een paar jaar uitstel, compensatie voor boeren, enzovoorts - is de VVD misschien te porren. Dit dan onvermijdelijk weer tot grote irritatie van de coalitiepartners.

Volg het live