Urgente vermissing: Tim Jongbloets (15) uit Tilburg spoorloos na treinreis

Oud-cof­fee­shop­hou­der Van Laarhoven ook in hoger beroep veroordeeld in Thailand

10:40 BANGKOK/TILBURG - Johan van Laarhoven, Tilburgse oud-coffeeshophouder, is dinsdagochtend in Thailand ook in hoger beroep veroordeeld voor witwassen van het geld dat hij verdiende met het verkopen van softdrugs in Nederland.