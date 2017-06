Uitslaande brand verwoest pand autohandelaar F van Boxtel in Eindhoven, gebouw deels ingestort

Kabinet reageert op Q-koorts­bij­la­ge: 'De impact is enorm'

7:15 DEN HAAG - Het kabinet heeft een reactie gegeven over de Q-koortsbijlage van deze krant. In de bijlage vertellen twintig nabestaanden het verhaal van overleden Q-koortsslachtoffers. Het kabinet stelt vast dat de impact van Q-koorts enorm was. ,,Dat betreuren we zeer." Ook wordt beloofd dat er voor de zomer een kabinetsreactie komt op de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman. Die zei onder meer dat een concreet gebaar richting slachtoffers nodig is, als blijk van erkenning.