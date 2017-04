Treurnis bij de resten van Etenstijd

Hij zoekt mannenseks tussen Brabantse struiken

5 april NUENEN/EERSEL - Zoeken naar seks met mannen bij parkeerplaatsen en in bosjes lijkt iets voor de nachtelijke uren. Maar niets is minder waar. Op parkeerplaats Vaarle, langs de A270 tussen Eindhoven en Helmond, zit deze doordeweekse middag een man in een blauwe auto. Hij kijkt wat rond. Raampje open, handen in de schoot. Of hij weet heeft van deze bekende homo-ontmoetingsplaats hier? ,,Ik rookte hier alleen even een sigaretje.”