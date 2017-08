Tilburgse bestuurder die vluchtte na politieachtervolging aangehouden

Zes jaar cel voor aanvoerder voetbalteam die café D'n Dijk in brand stak

15:17 DEN BOSCH - De 34-jarige Rodney S. uit Oss verdwijnt voor jaren achter de tralies. De rechtbank in Den Bosch veroordeelde hem donderdag tot 6 jaar cel wegens brandstichting in Ravenstein in juni 2016. Bij die brand werd café D'n Dijk in de as gelegd en kon een bewoner van een appartement boven het café ternauwernood gered worden van de verstikkingsdood.