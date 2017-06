Tilburg wil honk Satudarah sluiten na vondst cocaïne en messen

Brabantse gemeenten: wegkijken bij criminaliteit in buitengebied is gemakkelijker

14:48 EINDHOVEN/HELMOND - Geen idee hebben hoe de onderwereld 'de bovenwereld' nu eigenlijk beïnvloedt. Of misschien wel een idee hebben, maar wegkijken. Dat speelt in elk geval in een deel van de Brabantse gemeenten, blijkt uit een woensdag gepubliceerd rapport dat is gemaakt in opdracht van de Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG) en de provincie.