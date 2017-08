Onderwijsinspectie maakt gehakt van ROC West-Brabant

ETTEN-LEUR - ROC West-Brabant heeft onvoldoende in de gaten of het onderwijs bij de eigen opleidingen in orde is. De Onderwijsinspectie geeft de raad van bestuur in Etten-Leur een 'laatste kans' om orde op zaken te stellen. Momenteel heeft de inspectie 'onvoldoende vertrouwen', aldus de Volkskrant.

De inspectie oordeelt in het onderzoek dat donderdag openbaar wordt gemaakt uiterst kritisch. De strategie is onvoldoende ontwikkeld, maatregelen zijn niet gebaseerd op een samenhangende visie en er komen steeds weer nieuwe kwaliteitsproblemen aan het licht waar de raad van bestuur geen of te weinig zicht op heeft, aldus de inspectie.

Bij ROC West-Brabant zag de inspectie tijdens reguliere controles onder de 400 opleidingen dat er vaak problemen waren. De instelling kon niet garanderen dat de opleidingen kwalitatief goed genoeg waren. De inspectie meent dat de instelling niet leerde van fouten.

Al in 2012 problemen

Al in 2012 constateerde de inspectie dat de onderwijsinstelling niet goed functioneerde. In 2015 controleerde de inspectie het ROC wederom, om weer negatief te oordelen. De kwaliteit van het onderwijs werd als ‘zeer slecht’ bestempeld. De meest recente inspectie volgde in maart van dit jaar, met het huidige vernietigende rapport als resultaat.

,,Vóór 2012 is ons onderwijs altijd goed bevonden. Toen ging de inspectie opleidingen anders beoordelen....Wij gingen aan de slag, maar in 2015 constateerde de inspectie dat de vooruitgang niet genoeg was. Hoe dat kwam, kan ik moeilijk zeggen. Ik zit pas sinds september 2015 in de raad van bestuur en ben pas enkele maanden interim-voorzitter", zegt Rob Neutelings van het ROC.

Opvallend is dat in april van dit jaar de voorzitter van de raad van bestuur, Arjan Kastelein, uit eigen beweging opstapte. Volgens Neutelings is er geen verband tussen het vertrek van Kastelein en de kritische houding van de inspectie.