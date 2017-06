The Fire wint Holland's Got Talent, hele top 3 uit Brabant

De achtkoppige dansgroep The Fire kwam via een wildcard de finale binnen. De jury liet de hiphopcrew in de halve finale nog afvallen, maar het publiek gunde The Fire de wildcard. De groep kreeg in de finale een staande ovatie van de jury. Ze hadden hun dans in een paar dagen moeten leren, omdat ze pas laat wisten dat ze in de finale stonden. Jurylid Dan Karaty: "Het zou me niet verbazen als jullie winnen vanavond, zo goed was het." Gordon: "Hoe stom waren we om jullie niet door te laten naar de finale. Jullie moeten winnen."