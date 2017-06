Terreurverdachte had contact met iemand in Philips Stadion tijdens concert Guus Meeuwis

Vrijdag 9 juni rukte de politie massaal uit voor een terreurdreiging rond het Philips Stadion. Daarbij pakte de politie een man op die zich verdacht gedroeg: hij stond te filmen bij het stadion en had geen kaartje voor het concert. Daarnaast stond hij bekend als mogelijk geradicaliseerd. Omdat hij ook contact had met iemand in het stadion, bestond de angst dat hij een handlanger had en van plan was een aanslag te plegen.

Duivels dilemma

Jorritsma zegt tegen Studio040 dat het een duivels dilemma was of hij wel of niet het stadion liet ontruimen. Uiteindelijk deed hij dat niet, omdat het risico op paniek te groot was. Met wie de terreurverdachte contact had en of die persoon in beeld is bij de politie is vooralsnog onduidelijk. De opgepakte Amsterdammer is ruim anderhalve week geleden vrijgelaten.