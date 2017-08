Sushifestival Den Bosch stomverbaasd over lawine aan klachten: 'Onze sushi was wél vers'

DEN BOSCH – De organisatie van sushifestival Joy in Den Bosch heeft met verbazing kennisgenomen van de grote hoeveelheid aan klachten die naderhand is verschenen op sociale media. Volgens veel bezoekers was de sushi plakkerig en niet vers genoeg, maar dat wordt door een woordvoerder van het 'oosterse' foodtruckfestival betwist. ,,We hebben er juist alles aan gedaan om onze sushi zo vers mogelijk te laten zijn.”

Het driedaagse sushifestival streek afgelopen weekend voor het eerst neer op het Paleiskwartier in Den Bosch en verwelkomde zo’n twintigduizend bezoekers.

Daarmee trok het festival mogelijk meer mensen dan het aan kon; op sociale media regende het na afloop aan klachten over lange wachtrijen en hoge prijzen. Ook vonden bezoekers het eten vaak niet vers.

Opmerkelijk

Op dat laatste reageert organisator Raymond van Sprang vol verbazing. ,,We hadden op het terrein een werkstation waar onze sushi vers gemaakt werd”, zegt hij tegen deze krant. ,,Onze koks zijn iedere ochtend tot twaalf uur bezig geweest met het rollen en het maken van de sushi. Vervolgens is de hele dag er alles aan gedaan om de sushi zo vers mogelijk te houden.”

Waar de vele kritieken dan toch vandaan komen? Van Sprang tast zelf in het duister. ,,Deze geluiden hebben we bij de vorige edities in andere steden niet gehoord, dus dat is wel opmerkelijk. Op een gegeven moment is in Den Bosch het balletje gaan rollen en kwam er een lawine aan klachten. Uiteraard luisteren we zeer goed naar de commentaren, maar het is ook belangrijk om alles in perspectief te zien.”

Goedkoper streetfood

Want, zo zegt Van Sprang, de prijs van sushi is nu eenmaal aan de hoge kant. ,,Dat is altijd al zo geweest. We hebben dat een beetje proberen op te vangen met goedkoper streetfood, waarmee we ook voedsel uit een lagere prijscategorie konden aanbieden. Dat is naar mijn mening goed gelukt. Voor ongeveer vier euro kreeg je al noodles die voor de ogen van de bezoekers gedraaid werden. Daar werd erg enthousiast op gereageerd.”

Verder spuwden enkele bezoekers ook hun gal over de minimumleeftijd. Veel jongeren werd de toegang ontzegd omdat ze jonger dan achttien jaar waren en zonder begeleiding van een volwassene probeerden binnen te komen.

,,Dat hebben wij vooraf altijd gecommuniceerd, die informatie staat gewoon bij ons op de website”, zegt Van Sprang. ,,We willen een veilig, gezellig familiefestival zijn, vandaar deze huisregel.”

Leermomenten

Of er leermomenten zijn voor een eventuele volgende editie? ,,Natuurlijk, we luisteren altijd naar onze bezoekers. We gaan in elk geval kijken of we het werkstation, waar onze sushi vers gemaakt wordt, wat prominenter op het terrein kunnen neerzetten.”

Alle kritieken ten spijt, is Van Sprang zeer tevreden over het afgelopen weekend. ,,We hebben niet voor niets zoveel bezoekers getrokken. Dat zegt wel iets. De meeste reacties waren bovendien ook erg positief.”