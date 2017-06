Seksen, pikant eten en lakens in diepvries: zo slaap je beter in deze hitte

Eet pikant Het is misschien het laatste wat je wil, maar door pikant voedsel ga je zweten en daalt je lichaamstemperatuur. Een vochtige huid voelt ook frisser. Haal vanavond dus maar het flesje Tabasco boven. Vrij je koel Akkoord, het is wat warm om de liefde te bedrijven. Maar het hormoon oxytocine dat vrijkomt tijdens het orgasme zorgt voor een algehele ontspanning en zal je slaperig maken.

Lakens in diepvries

Stop je laken of dekbedovertrek en je kussensloop in een plastic zak en leg die enkele uren in de diepvrieskast. Je kan ook hetzelfde doen met je pyjama of nachtkleed, ook al moeten die uit om de vorige tip uit te voeren.



Hou de ramen dicht

De ramen overdag openzetten, is geen goed idee. De warme buitenlucht dringt zo je kamer binnen. Bij valavond kan je je raam op een kiertje zetten. Leg een natte dweil op de vensterbank, zo koelt de lucht af.