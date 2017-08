Seinstoring bij Dordrecht zorgt voor vertraging

Scholieren geronseld voor prostitutie en drugshandel bij Brabantse scholen

30 augustus DEN BOSCH - Criminelen hebben in Den Bosch zeker drie scholieren betrokken in drugshandel of prostitutie. Dat zegt burgemeester Ton Rombouts. Mogelijk is het vaker gebeurd, maar veel leerlingen houden hun mond. Ze worden onder druk gezet door hun belagers, of schamen zich.