Scholieren geronseld voor prostitutie en drugshandel bij Brabantse scholen

DEN BOSCH - Criminelen hebben in Den Bosch zeker drie scholieren betrokken in drugshandel of prostitutie. Dat zegt burgemeester Ton Rombouts. Mogelijk is het vaker gebeurd, maar veel leerlingen houden hun mond. Ze worden onder druk gezet door hun belagers, of schamen zich.

Rombouts beschrijft de drie gevallen gedetailleerd in antwoorden op vragen van PvdA-raadslid Lisette van der Swaluw. Twee Bossche meiden blijken in de roze buurt in Utrecht uit handen van loverboys gehaald.

Een paar weken daarvoor merkte de leiding van hun school dat twee minderjarige meisjes vaak werden gezien bij jongens met dure auto's. Volgens de meiden waren dat hun vrienden, met wie ze overal naartoe gaan. Docenten vermoedden dat de leerlingen slachtoffer waren van loverboys. Daarom zijn hun ouders ingelicht.

De school gaf het kenteken door aan de politie, die een van de auto's een paar weken later zag rijden in de roze buurt in Utrecht. Toen die aan de kant werd gezet, bleken de twee Bossche meiden erin te zitten.

De twee jongens zijn aangehouden, maar omdat de ouders en de meiden geen verklaring wilden afgeven, zijn ze vrijuit gegaan. Er was niet genoeg bewijs om hen te vervolgen. Wel staan de jongens geregistreerd in de politie-systemen.

Filmpje

Twee andere zaken kwamen aan het rollen nadat de school vermoedens kreeg dat leerlingen drugs gebruikten. Zij kregen het advies van de gemeente en jeugdwerkers om extra te surveilleren. Ook de wijkagent postte vaker op plekken waar veel leerlingen komen. Op die manier werd snel duidelijk om welke leerlingen het ging.

Op sociale media circuleerde een filmpje waarin te zien is hoe een leerling wit poeder snuift. Die jongen is samen met zijn vader naar school geroepen, waar hij namen heeft genoemd van medeleerlingen die softdrugs gebruikten. Dat gebeurde buiten, maar ook binnen de school.

Uit gesprekken met de andere betrokken leerlingen werd vervolgens duidelijk hoe groot de groep leerlingen was die drugs gebruikte. Ook vormde zich langzaam een beeld van een dealer, die de leerlingen van drugs voorzag. Die is vervolgens opgepakt en inmiddels al veroordeeld.

De leerling die in het filmje te zien was, is naar Bureau Halt gestuurd. Ook krijgt hij hulp van Novadic en wordt hij in een internaat geplaatst. Het gaat inmiddels heel goed met hem, zegt Rombouts. Andere leerlingen van de school krijgen extra lessen over de gevaren van drugs. Er wordt nog steeds gesurveilleerd, maar al een tijdje geen drugs meer aangetroffen, aldus de burgemeester.

Samenwerking