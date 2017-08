Schietpartij in Etten-Leur, zes hennepkwekerijen opgerold en verwarde man in Oudenbosch

Dutch Chili Festival: het pittigste event in Eindhoven van het jaar

16:24 Het Dutch Chili Festival op zondag 10 september in het Klokgebouw in Eindhoven is zonder twijfel het pittigste evenement in Eindhoven dit jaar. Sterker nog, het presenteert zichzelf als het pittigste festival van de Lage Landen. Maar hoe kan het ook anders op een festival, dat dit jaar voor de zesde keer plaatsvindt, waar (bijna) alles in het teken van chilipepers staat.