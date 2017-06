Ruim 72.000 euro 'gecremeerd' in grafkist: taakstraf voor vrouw (54)

Het geld was een erfenis van haar vader, die op 75-jarige leeftijd overleed. Tijdens haar rechtszaak bekende ze dat ze het geld in de kist had gedaan voorafgaand aan zijn crematie. ,,Het was van hem en het moest van hem blijven. Niemand had er verder recht op", lichtte zij haar daad toe.

Een paar dagen voor het overlijden van haar vader had hij een rekening geopend waar ook zij bij kon. Na het overlijden verdween het geld in de kist. De vrouw vertelde echter dat ze niet geweten had dat een deel van de erfenis voor haar broer zou zijn. Het gerechtshof vond dat echter niet geloofwaardig. Bovendien had ze niet tegen de bank verteld dat haar vader overleden was en dat zij daarom het geld contant wilde opnemen. De 72.435 euro nam ze vervolgens in een plastic zak mee naar huis om later in de kist te verstoppen.