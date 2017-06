Ringweg Apeldoorn nog hele week dicht door gat

Ongeval met touringcar, auto en vrachtwagen op A58 bij Oirschot, snelweg dicht richting Eindhoven

16:07 OIRSCHOT - Op de A58 bij Oirschot is vrijdagmiddag rond 15.00 uur in de richting van Eindhoven een ongeluk gebeurd met een touringcar, een personenauto en een vrachtwagen. De auto met inzittende(n) zat klem tussen de touringcar en de vrachtwagen, meldt de politie. In de touringcar zaten geen passagiers. De A58 is dicht richting Eindhoven.