Raadslid (55) opgepakt in onderzoek naar lek benoeming burgemeester

Het gaat niet goed met supermarkt EMTÉ, moederbedrijf zoekt partner

9:15 VEGHEL - Voedingsmiddelenconcern Sligro in Veghel beraadt zich op de toekomst van haar supermarktketen EMTÉ, dat in totaal 133 winkels heeft in het hele land. Het beursgenoteerde Sligro, dat als concern 2,8 miljard omzet boekt, heeft moeten erkennen dat EMTÉ met een marktaandeel van amper 2,5 procent te klein is om een stevige positie in supermarktland te verwerven.