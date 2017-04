Provincie en boeren hebben spijt van moddergevecht

De ruzie tussen de Brabantse provinciebestuurder Johan van den Hout en de veeboeren is op een moddergevecht uitgelopen en dat is nooit de bedoeling geweest.Dat staat in een verklaring van de provincie Brabant.



Vorige week liet SP-gedeputeerde Van den Hout zich bij Omroep Brabant ontvallen dat boeren een grotere bedreiging vormen voor de natuur dan drugsdumpingen. Dat schoot bij de ZLTO compleet in het verkeerde keelgat. Volgens bestuurslid Janus Scheepers kon die uitspraak echt niet door de beugel: ,,Van den Hout zet boeren en tuinders in dezelfde hoek als criminelen. Ongehoord.’’



De afgelopen dagen regende het verwijten over en weer. Voor commissaris van de Koning Wim van de Donk was het reden om in te grijpen. Daarom heeft hij Van den Hout en ZLTO-voorzitter Hans Huijbers uitgenodigd voor een ‘indringend gesprek’.