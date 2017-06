Provinciale commissie moet winkelleegstand aanpakken

112-Overzicht: vrachtwagen blokkeerde Moerdijkbrug, stuk Haringvlietbrug losgewaaid en busje reed caravan binnen

7 juni ETTEN-LEUR - Wat was het meest opvallende 112- en politienieuws in West-Brabant dat woensdag op deze website is verschenen? De redactie maakte voor u een selectie.