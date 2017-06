Protest door boeren bij AgriFood Capital: 'Als boeren verdwijnen ontstaat er armoede'

'Derde we­reld-toe­stan­den in woonhotel Eindhoven'

7:09 EINDHOVEN - In een slecht onderhouden pand in Eindhoven leven 14 huurders in 10 krappe ruimten. Gevaarlijk, zeggen de bewoners zelf. "Er is nauwelijks controle op dit soort panden", zegt raadslid Rudy Reker.