Proef op school: voor de les je mobieltje in een telefoontas

Zundertenaar de cel in voor vervoeren 600 kilo drugsgrondstof apaa

15:11 DEN BOSCH - Met een celstraf van een jaar voor een koerier uit Zundert hakt de Bossche rechtbank vrijdag simpel een knoop door over een dreigend juridisch dilemma over een nieuwe drugsgrondstof apaa. Het spul is vrijwel hetzelfde als het verboden apaan maar staat niet op de Europese lijst van verboden stoffen. Bezit is volgens de rechters wel strafbaar als duidelijk om drugsproductie gaat.