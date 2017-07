Politie vindt 1.200 pillen en kilo's drugs in Tilburg

Brabander Frank over ufo's voor beginners: 'Het stoort me dat er lacherig over wordt gedaan'

13:05 DEN BOSCH - Volgens Frank van Geloven (61) wordt er te vaak lacherig gedaan over ufo's. En dat stoort hem. De Bosschenaar wil zijn kennis over ufo's delen en schreef er een boek over: Ufo's voor beginners.