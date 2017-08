Politie achtervolgt bromfietsster in Tilburg; vrouw had boksbeugel in de tas en geen rijbewijs

Tilburgse Laura wacht met twee jonge kinderen in Texas orkaan Harvey af : 'Wij maken ons vooral zorgen om overstromingen'

26 augustus TILBURG - Windsnelheden tot wel honderddertig kilometer per uur, lege schappen in de supermarkten en orkaan Harvey die jouw kant op komt. Voor de Tilburgse Laura Denissen en haar kinderen is het zaterdagochtend lokale tijd, in een buitenwijk van de Texaanse stad San Antonio, afwachten en hopen dat het meevalt.