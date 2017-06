Persoon lichtgewond bij steekincident op Westermarkt in Tilburg

video Verdachte situatie in centrum Eindhoven rond concert Guus Meeuwis onder controle

0:26 EINDHOVEN - Vanwege een verdachte situatie in het centrum van Eindhoven is de politie vrijdagavond met veel eenheden in de stad aanwezig. Volgens een politiewoordvoerder 'is er sprake van een serieus verhaal'. Meer informatie kon de politie nog niet geven.