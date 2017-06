Pedofiel aast op naaktfoto's van Laura's dochter (15)

,,Ma, pracht! Welke cup heb je en lijkt het je leuk een betaald model te worden?''. Ene ‘Marlot Daalhuis’ - schijnbaar fotomodel van beroep - windt er bij haar Facebookvriendinnetjes geen doekjes om. Het is zo’n beetje de allereerste vraag. En er wordt flink wat geld beloofd voor wat foto’s: minimaal 1.422 euro. Dit is digitaal kinderlokken. Ook wel grooming genaamd.



Laura is zich rot geschrokken na het zien van de chatgeschiedenis van haar dochter op Messenger. Die ‘Marlot’ wilde van alles weten, maar vooral zien. ,,Er werd behoorlijk druk gezet om naaktfoto’s te sturen.'' Want hoe sneller, hoe meer geld. En haar dochter - bleu, nog wat naïef, misschien al dromend van een modellenbestaan - hapte. Een naaktfoto ontweek ze, maar ze stuurde wel een foto in lingerie. ,,Ik ben supertevreden met je.''



Jonge meiden

Ze is vermoedelijk lang niet de enige. Want ‘fotomodel’ Marlot uit Turnhout was al sinds november vorig jaar actief op Facebook en had intussen zo'n 1.200 vrienden, vooral jonge meiden uit het hele land. Laura vond er al vlot zeven, die bij haar dochter op school zaten. De Hengelose waarschuwde daar de directeur, die de betrokken ouders informeerde.



Laura alarmeerde de politie. ,,Maar ik kon geen aangifte doen, omdat er in onze situatie nog niets strafbaars was gebeurd; er is immers geen naaktfoto gestuurd.'' Ze is het er niet mee eens. ,,Vragen naar een cupmaat en om foto’s vind ik echt al drie stappen te ver. Kinderen zouden meer beschermd moeten worden.''



Geen aangifte

Politiewoordvoerder Simen Klok bevestigt dat Laura geen aangifte kon doen. Maar er wordt wel onderzoek gedaan, vanwege het groot aantal kinderen waarmee 'Marlot' contact had. Laura heeft het nepaccount vorige week bij Facebook gemeld en plaatste daar ook een waarschuwing. Ze kreeg van een stuk of tien ouders een reactie, van wie de dochter ook met deze 'Marlot' aan het chatten bleek te zijn.



De identiteit van de pedo achter ‘Marlot Daalhuis’ blijft vooralsnog onbekend. Volgens het profiel werkt 'ze' voor bureau Intermodels in België. Maar daar kennen ze geen Marlot. Een eenvoudige zoekopdracht op internet onthult meteen dat de profielfoto van Marlot een van internet gestolen foto is van pornosterretje Kennedy Leigh. Maandagmiddag is het account plotseling opgeheven. Facebook geeft alleen gegevens van gebruikers vrij als justitie er om vraagt.