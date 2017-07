Pater Moeskroen trapt Palm Parkies af, 'Wij snappen hoe je een feestje bouwt'

Video's & AgendaPater Moeskroen trapt komende week de Palm Parkies in Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom af. Laat je picknickkleedje maar thuis, want dat wordt hossen op hun hits 'Roodkapje' en 'Laat Maar Waaien'.

,,Wij snappen heel goed hoe je een feestje bouwt."

Pater Moeskroen bestaat inmiddels 31 jaar. En de pretfolkband is nog altijd een begrip op festivals, in feesttenten en in het theater. De mannen houden het zo lang vol omdat ze al die jaren trouw zijn gebleven aan hun fans en boodschap, zegt leadzanger Bart Swerts.



,,We weten heel goed waar we voor staan. De band overleefde met de jaren meerdere bezettingswisselingen, dus dan moet de basis sterk zijn. Muzikanten die bij ons op auditie komen moeten dan ook meer kunnen dan waanzinnig musiceren. Ook op persoonlijk vlak moet het klikken, een nieuw lid moet volledig snappen waar het in onze band om draait.

,,Pater Moeskroen kan nog steeds een tent op zijn kop zetten. We snappen heel goed hoe dat werkt. Maar dat lukt alleen als iedereen met hetzelfde gevoel op dat podium staat. Iedere week opnieuw kunnen we de conclusie trekken dat de formule nog staat. We brengen onze energie over naar het publiek. We spelen met zijn vijven met de punt naar voren!"

Vol gas

Bart Swerts, Belg van origine, zit vanaf 2003 bij de band. Na het vertrek van Ad Grooten is hij de hofleverancier van de liedjes. ,,Ik ben tien jaar lang getraind door de grootmeester zelf. Alle Paters stopten met een goede reden. Nooit stapte iemand met ruzie uit de band."

Na het theaterseizoen volgt voor de groep vaak nog een fysiek zware reeks shows in feesttenten en op zomerfestivals, zoals dit jaar Zwarte Cross. Daar werkt de mix van folk, pop en humor op zijn best. Na volgende week kan de groep ook Palm Parkies aan zijn palmares toevoegen.

Swerts: ,,Dat zijn vier shows achter elkaar voor mensen die zin hebben in een feestje, moet goedkomen. Pater Moeskroen past bij de Parkies. We gaan spelen zoals we dat ook tijdens clubconcerten en op festivals doen: vol gas. Daarbij schuwen we de grootste hits niet, waaronder Roodkapje, de grootste hit uit 1991. Iedere avond reageert het publiek daar nog massaal op. Daarom blijft het altijd fijn om die te doen."

Biergooien

Er is een behoorlijk verschil tussen Pater Moeskroen op festivals en in het theater. Daar brengt de groep naast muzikale fratsen ook ontroering en diepgang.

Volledig scherm Pater Moeskroen speelt deze zomer op Palm Parkies, de zomeravond concertreeks. © Pater Moeskroen publiciteitsfoto ,,Peter Koelewijn, producer van de band in 1991, verklaarde ooit waar de groep goed in was: 'het brengen van vrolijkheid met wasbord en banjo'. Ook al gebruiken we inmiddels een vrachtwagen aan verschillende instrumenten, dat feestje bouwen we nog altijd, overal. Maar ruim tachtig procent van het theaterpubliek gaat nooit naar een festival en andersom. Het blijft dus zoeken naar de juiste balans. Dat lukt ook.

Fiësta, onze laatste theatertour die in november een reprise krijgt, zorgde ook overal voor een heftig feestje. Fiësta is een ode aan de Ierse folkband The Pogues. We hebben ons altijd verwant gevoeld met die band en zijn er zeker ook schatplichtig aan."

Pluk de dag

Laat Maar Waaien, die andere grote hit van de Paters, waarop het heerlijk biergooien blijft, is een Nederlandse versie van If I Should Fall From Grace From God van The Pogues. Daarnaast speelt de groep tijdens zijn eerbetoon een viertal vertaalde traditionals die de Ierse band ook in zijn repertoire heeft.

Swerts: ,,De boodschap van beide bands is hetzelfde: pluk de dag! Daar komt in het geval van Pogues-voorman Shane MacGowan nogal wat drank bij kijken, maar over het algemeen blijft het een feelgoodshow. MacGowan had de laatste keer dat ik hem zag optreden wel constant een vrouw op het podium nodig om hem overeind te houden. Maar dat willen wij eigenlijk ook wel, vijf vrouwen naast ons op het podium."

Pater Moeskroen op Palm Parkies: 10 juli Wantijpark in Dordrecht, 11 juli Valkenbergpark in Breda, 12 juli Vrouwenhofpark in Roosendaal, 13 juli Wilhelminaveld in Bergen op Zoom (aanvang steeds 20.15 uur, entree gratis).

