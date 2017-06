Oproep: geef jij een bijzonder eindexamenfeest?

Twee 18-jarige vrouwen melden zich bij politie in verband met mishandeling Oss

9:48 OSS - Twee 18-jarige vrouwelijke verdachten hebben zich zondagavond gemeld bij de politie in verband met een mishandeling in Oss van zaterdagnacht. Daarbij raakten drie vrouwen gewond, een van hen kreeg een kapot stuk glas in haar gezicht.