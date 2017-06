Opnieuw sexting op Vakcollege Tilburg: scholiere (15) al twee maanden gebroken thuis

Auto rijdt in groot gat in de weg, na groot waterlek Eerste Slagen Den Bosch

6:49 DEN BOSCH - Een auto met twee inzittenden is donderdagnacht in een groot gat in de weg gereden. Dat gebeurde aan de Eerste Slagen in Den Bosch. Daar was door een groot waterlek in de straat een enorm gat in het wegdek ontstaan.