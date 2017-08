Opnieuw fietsster omgekomen bij aanrijding op Bredaseweg in Tilburg

Persoonlijk afscheid verdringt klassieke crematie

7:00 BREDA/ROOSENDAAL - De invulling van afscheidsdiensten wordt steeds persoonlijker. Crematoria in West-Brabant spelen hier op in door het bieden van flexibele tijden en catering. Cremeren op zondag, 's avonds of het serveren van een uitgebreide maaltijd is niet langer een probleem.