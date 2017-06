Openhartige brief heeft effect: 'Nu belt het UWV ineens wel'

Haar partner Wim kampt met een hernia, heeft twee klapvoeten en zit in een rolstoel. Hij kan niet lopen, laat staan fietsen of autorijden, schreef Schuurmans in haar hartenkreet. Toch meent de loopbaancoach die het UWV inhuurt dat Wim over twee jaar weer helemaal beter is en kan werken. Volgens Schuurmans vraagt de neuroloog van haar partner zich af in hoeverre Wim kan herstellen. Met het UWV direct over de zaak praten, bleek tot nu toe ondoenlijk. Communicatie verloopt via een algemeen mailadres. Reactie volgt volgens Schuurmans niet.