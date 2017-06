Oosterhouter (23) nog vast na ernstige aanrijding met fietsers Tilburg

Seksuologe over seksspelletjes op basisschool: 'Met experimenteren is in de basis niets mis'

13:33 DEN BOSCH - Natuurlijk moet er heel goed uitgezocht worden wat er op basisschool De Springplank in Den Bosch is gebeurd, zegt seksuologe en pedagoge Judith van Duivenboden-Kreijne. ,,Maar met experimenteergedrag door kinderen is in de basis niet zo heel veel mis."