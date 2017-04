Ook Etenstijd werd goud in de handen van Jan en Anita Meurs

De formule: all you can eat. Bij Etenstijd ga je niet betalen voor wat je eet, maar voor de tijd waarin je mag opscheppen. Vreetschuur? Jan en Anita Meurs snoeren critici de mond. De sfeer is niet die van roestvrij stalen bakken met pollepels, maar van een grand café. Friet met kroket? Nou, voor 22 euro kun je ook met een krokodillenhapje of kangoeroelapje bij je tafeltje terugkeren. Wie er iets alcoholisch bij wil drinken, betaalt een euro per consumptie. Pilsje of whisky, maakt niet uit.