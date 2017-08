Onweer en hagel verwacht: vanaf vanmiddag code geel in Brabant

Met name watersporters worden gewaarschuwd om de weersituatie goed in de gaten te houden.

In Zeeland valt de eerste regen al rond 8 uur vanochtend. De regen trekt daarna traag verder het land in, waarbij het soms ook kan onweren. Na de passage van de buien breekt de zon af en toe door en wordt het 21 tot 24 graden. De wind draait daarbij naar west en neemt toe naar 3 of 4 Bft.

Geen extreem weer

Code geel houdt in dat er slecht weer in het land zal voorkomen, waarbij het aan te raden is dat iedereen nadenkt of dat van invloed kan zijn op zijn of haar activiteiten. De gevolgen van het slechte weer zijn bij code geel over het algemeen beperkt.