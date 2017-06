Ondermijnende criminaliteit in Brabant is een ver-van-mijn-bed-show om de hoek

Ondermijnende criminaliteit? De Eerselse Marijn en Karin van der Velden vallen even stil boven hun koffie op het terras van Lunch & More aan de Markt in het dorp. Ook de Bergeijkse Maria Daas en vriendin Tineke Heesakkers uit Westerhoven die een terrasje verder bij restaurant Dinee-café Veertien aan een wijntje en lunch beginnen, hebben geen idee wat met die term wordt bedoeld.

Een winkelende dorpsgenoot kijkt vragend. ,,Ondermijnende criminaliteit? Dat is voor mij een raadsel."

Onderwereld en bovenwereld

Zou dat op terrassen in, pak 'm beet, Liessel, Handel en Oirschot veel anders zijn? Wat merkt de gemiddelde inwoner van een Brabantse plattelandsgemeente van ondermijnende criminaliteit waar burgemeesters al tijden voor waarschuwen? Het gaat hier om misdaad waarbij onderwereld invloed krijgt in de bovenwereld. Van het witwassen van hennepgeld door een pand te kopen tot de buurman met uitkering en toch een erg dure auto. Het ED wandelde door Eersel in de Kempen waar - net zoals in de rest van Brabant - een hennepkwekerij of drugslab en daarmee de keiharde, georganiseerde criminaliteit nooit heel ver weg kan zijn.



Op een zonnige dinsdag in juni tussen de gezellige terrasjes, alle fietstoeristen en het winkelende publiek lijkt het probleem niet te bestaan.

,,Het is voor ons niet zichtbaar", zegt Marijn van der Velden. ,,En ik ben er ook niet mee bezig. Als het er is, is het er." De Eerselnaar vertrouwt erop dat de politie en gemeente dat soort problemen goed aanpakken. Vreemde zaken in hun omgeving? Ze merken er niets van. Het stel moet wel even denken aan een paar gesloopte woningen. ,,Wat daar zat was la, la, la", zegt zijn vrouw Karin. Ze bedoelt: niet veel soeps. En in Eersel zit een horecazaak die de vorige eigenaren ooit kochten met crimineel geld. Politiewagens zien zij amper in het dorp rijden en zelfs parkeerwachten lijken uitgestorven. ,,Ik ben trouwens de blauwe schijf vergeten." Voor een foute buurtgenoot of nachtelijke drukte bij een pand, zou het echtpaar wel de politie bellen.

Andere wereld

Dat geldt niet voor iedereen. ,,Nee, ik zou dat niet doen", zegt Tineke Heesakkers een paar terrasstoelen verderop eerlijk. ,,Ik heb m'n eigen geld en ik heb het goed. De rest moet maar zien hoe ze leven. Al zijn ze dan niet gelukkig volgens mij." Ze merkt dat er minder politie op straat is dan jaren geleden. De laatste politieauto die ze in Westerhoven zag, herinnert Heesakkers zich nog. ,,Zondag. Dat viel op." Maar die ondermijnende criminaliteit, dat gaat volledig langs hen heen, knikken Heesakkers en haar vriendin Maria Daas. ,,Dat is een heel andere wereld."

Om de hoek bij de winkels in de Nieuwstraat loopt een oudere Eerselse met de fiets en portemonnee in de hand. De vrouw - ze wil anoniem blijven - woont achter het Kwakelbos. ,,Ik voel me daar heel veilig." Van criminaliteit merkt ze niks want ze zijn vrij veel thuis, is haar eerste antwoord. Wanneer thuis de deurbel gaat, loopt ze met portemonnee naar de deur. Bekenden komen immers achterom, dus het moet dan wel een collectant zijn. Na even nadenken herinnert ze zich wel dat de wijkagent een keer kwam informeren naar drugsdeals in het Kwakelbos. ,,Ze zeggen dat in Eersel veel drugs wordt gebruikt. Maar ik zie dat niet."

Verstopte, illegale zaken

Ook een dorpsgenoot zegt in eerste instantie niets te merken van criminaliteit, laat staan van de beter verstopte, illegale zaken. Toch heeft ze wel eens haar twijfels. Ze is zelf eigenaar van een loods op een industrieterrein, vertelt de onderneemster een stukje verderop bij de pinautomaat van de Rabobank. Dan kijkt ze wel eens om zich heen naar andere panden. ,,Wie weet wat daar allemaal zit." En dat geldt ook voor een leegstaand huis bij haar in de Willibrordusstraat. ,,Wat gebeurt daar toch allemaal, vraag ik me wel eens af."