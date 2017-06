Ondergang van de corporatie bonzen, Laurentius-verdachten voor de rechter

Amper tien jaar geleden kon het niet op bij de woningstichtingen: ambitieuze projecten, dure auto's... Maar de dolle dwaze dagen zijn nu echt voorbij. De ene na de andere topman is of wordt vervolgd.

Het is maandag 21 mei 2012 als de recherche aanbelt bij de woning van Walter Vermeulen in Eindhoven. Op datzelfde moment vallen agenten het kantoor van de Bredase woningcorporatie Laurentius binnen. Ze nemen de volledige administratie in beslag.

Laurentius is onder leiding van directeur Vermeulen korte tijd daarvoor in de problemen gekomen en onder verscherpt toezicht geplaatst. Justitie verdenkt de directeur en twee zakenpartners van grootschalige vastgoedfraude, zo blijkt al snel.

Economische crisis

Het is een piek in de storm die dan al enige tijd door corporatieland raast. Een jaar eerder is het Rotterdamse Vestia gestruikeld over risicovolle derivaten die mede door de economische crisis waren aangetast. De langdurige lage rentestand had de grote derivatenportefeuille van Vestia dusdanig aangetast dat de corporatie op de rand van de afgrond balanceerde.

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) moest garant staan voor ruim 1,5 miljard euro om een faillissement af te wenden. Begin 2012 leende de Nederlandse Waterschapsbank nog eens 1,8 miljard aan Vestia.

Het hek was van de dam. In de corporatiewereld volgde de ene na de andere affaire. De geest van de vrije markt had de sociale woningbouw onherkenbaar veranderd in een moeras waar met publiek geld tal van risicovolle projecten waren aangegaan.

Volledig scherm Ex-topman van woningcorporatie Rochdale, Hubert Möllenkamp, arriveert bij de rechtbank van Amsterdam. Mollenkamp wordt verdacht van fraude en het aannemen van steekpenningen. Archieffoto ANP REMKO DE WAAL © ANP Een hoogtepunt: de aankoop (80 procent aandelen) in 2005 van het voormalige cruiseschip SS Rotterdam door de plaatselijke woningcorporatie Woonbron. De aanpassing tot hotel viel duurder uit dan verwacht waardoor Woonbron een verlies opbouwde van ruim 150 miljoen euro. In 2012 werd overgegaan tot verkoop. Het vaak gebrekkige toezicht op het bestuur van de woningcorporaties bleek de cowboymentaliteit binnen directies verder in de hand te hebben gewerkt.



Vooruit, nog een hoogtepunt dan. Ruim voor de rel rond Vestia ontsloeg de Amsterdamse corporatie Rochdale-directeur Hubert Möllenkamp. De aanklacht luidde in 2009 dat hij zich schuldig had gemaakt aan verduistering, fraude en witwaspraktijken. Ook zou hij zich voor een miljoen euro hebben laten omkopen.

Peperdure Maserati

Als klap op de vuurpijl bleek Möllenkamp op kosten van de zaak een peperdure Maserati te rijden. De finale afrekening kwam eerder dit jaar. De voormalige directeur kreeg in hoger beroep een gevangenisstraf van ruim drie jaar. Möllenkamp moet tevens een schadevergoeding betalen van 2,5 miljoen euro.

Ook Vestia kreeg dit jaar lucht in het karkas geblazen. Oud-kasbeheerder Marcel de Vries moet van de rechter 11,5 miljoen euro terugbetalen aan zijn voormalige werkgever. Dat geld stak hij onterecht in eigen zak. Het enorme derivatenverlies van 2,7 miljard, waarvoor De Vries medeverantwoordelijk wordt gehouden, zal later deels ook op hem worden verhaald. Oud-topman Erik Staal van Vestia kocht eerder vervolging af, maar werd in april door de FIOD aangehouden op verdenking van witwaspraktijken, verduistering van 1,2 miljoen euro en valsheid in geschrifte. Begin mei werd hij op voorwaarden weer vrijgelaten.

Vastgoed verhandeld

Volledig scherm Walter Vermeulen (Laurentius), vastgoedfraude. Archieffoto BN DeStem © BN/DESTEM 2017 wordt zo het jaar van de afrekening binnen de corporatiewereld, want in december komt een andere tot de verbeelding sprekende kwestie voor de rechter: de fraudezaak rond Laurentius. Vier volle dagen trekt justitie uit voor de rechtszaak tegen hoofdverdachte oud-directeur Walter Vermeulen en zijn zakenpartner Wim Snoeren uit Dongen. Het tweetal zou, samen met de inmiddels overleden oud-directeur Pierre Peeters van het ROC West-Brabant, vastgoed hebben verhandeld ten koste van Laurentius.



De besmette transacties betreffen woningbouwprojecten in Breda (Brouwhof), Sint Maartensdijk (Onder de Linden) en Terneuzen (Schuttershof en Alvarezlaan). Het Openbaar Ministerie (OM) gaat uit van een schade voor Laurentius van 4,4 miljoen euro, maar trof eind 2015 een schikking met Vermeulen. Daarmee vervalt de strafrechtelijke claim tegen hem. Het schikkingsbedrag is niet bekendgemaakt. Laurentius kondigde aan met een eigen claim te komen. Volgens de directie is de daadwerkelijke schade veel groter.

Oplichting als doel

Een sleutelrol in deze is weggelegd voor Wildhage BV, het bedrijf van Snoeren en Peeters, dat vastgoed kocht om het direct voor veel meer geld aan 'melkkoe' Laurentius door te verkopen.

Volgens het OM zat Vermeulen als directeur van Laurentius in het complot. Het OM stelt dat de deals werden gemaakt met de bedoeling Laurentius op te lichten. Het complex Brouwhof bijvoorbeeld, in de Bredase wijk Drie Hoefijzers, werd eind 2011 door projectontwikkelaar AM Vastgoed aan Wildhage verkocht voor 4,8 miljoen euro. Nog dezelfde dag verkocht Wildhage het project door aan Laurentius voor 6,5 miljoen euro. Een op zijn minst opmerkelijke waardestijging.

Het OM zegt geen bewijs te hebben dat Vermeulen persoonlijk bedragen heeft ontvangen van Wildhage BV. Wel vond de FIOD in 2012 in de kruipruimte van de woning van zijn broer in Nuenen een koffer met zeven ton aan contanten, geld dat volgens het OM van Walter Vermeulen was. Justitie verdenkt hem er ook van steekpenningen te hebben aangenomen in de vorm van een schilderij dat hij kreeg van de inmiddels failliete projectontwikkelaar Nieuwe Borg uit Roosteren. Laurentius deed zaken met Nieuwe Borg in onder meer Roermond en Gilze (Achter de Hoven).

Wat de Laurentiuszaak bijzonder maakt, is dat het hier om doelbewuste criminele activiteiten gaat. Alleen de kwestie rond Rochdale is er in 'mindere' mate mee vergelijkbaar.

Kleine WSG

Volledig scherm Peter Span (WSG),; miljoenfraude. Archieffoto EdwinWiekens © EDWIN WIEKENS In de andere affaires lijken corporatiebestuurders vooral zichzelf te hebben voorbijgelopen. Tegen oud-directeur Peter Span van de Woningstichting Geertruidenberg (WSG) heeft het OM geen strafrechtelijke verdenkingen. Wel is WSG voornemens de miljoenenschade door verondersteld wanbeleid civielrechtelijk alsnog te verhalen op Span.



De kleine WSG (ruim vierduizend woningen op het hoogtepunt) kreeg 118 miljoen euro steun van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFH). Per woning was dat meer dan Vestia kreeg. Het CFH steunde Vestia (90.000 woningen) met 675 miljoen euro. Omgerekend kreeg WSG ruim 28.000 euro per woning, terwijl dat bij Vestia 7.500 euro bedroeg.

De parlementaire commissie, die zich in 2014 over de misstanden in de corporatiesector boog, oordeelde in het algemeen dat de corporaties zich moesten beperken tot hun kerntaak: sociale woningbouw. Ook pleitte de commissie voor meer controle op het bestuur van corporaties.

Volledig scherm Erik Staal, voormalig directeur-bestuurder bij Vestia, verschijnt voor de Parlementaire Enquetecommissie Woningcorporaties. Archieffoto ANP BART MAAT © ANP