OM weerspreekt dat terreurverdachte contact had met iemand in Philips Stadion tijdens concert Guus Meeuwis

EINDHOVEN - Het bericht dat de terreurverdachte die op 9 juni werd opgepakt contact had met iemand in het Philips Stadion klopt niet, zo laat het Openbaar Ministerie desgevraagd weten. ,,We weten natuurlijk niet wat burgemeester Jorritsma bij Studio040 heeft gezegd. Maar de man heeft geen contact gehad met iemand in het stadion. Op het moment dat we hem oppakten wisten we dat natuurlijk nog niet, maar later is daar niks van gebleken. Er was geen handlanger", aldus het OM.