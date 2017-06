Motorrijder omgekomen na aanrijding met bromfiets

video Zeldzame ringslang duikt op in toilet van Brabants park: 'Dit is heel bijzonder'

23 juni ROSMALEN - In Rosmalen is vrijdag een ringslang opgedoken. Da's behoorlijk uniek: in Brabant komt de zeldzame slang normaal niet voor. De vrijwilligster die het beestje bij de wc's zag kronkelen, gilde het uit. Maar stadsecoloog Johan Mees? Die is dolenthousiast.